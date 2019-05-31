ЦБ назвал основные риски для стабильности российской финансовой системы

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Центробанк России назвал основные риски для финансовой стабильности страны. В частности, к ним относятся замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка граждан на фоне падения доходов, сообщает ТАСС.

Регулятор отмечает, что в последние годы устойчивость российской экономики к внешним вызовам повысилась благодаря улучшению макропоказателей — переход к профициту бюджета, снижение инфляции, увеличение международных резервов. Несмотря на этом, все еще присутствуют геополитические риски, связанные с возможным ужесточением санкций.

По оценкам ЦБ, в первом квартале этого года выросла неопределенность относительно перспектив роста мировой экономики.

«На настроения рынка негативно повлияло сохранение внешнеторговых противоречий между США и Китаем, а также неопределенность относительно Brexit», — говорится в докладе регулятора.

Это может привести к дальнейшему накоплению уязвимостей в глобальной финансовой системе.

Также риском для финансовой системы могут стать внутренние факторы. Так, в первом квартале 2019-го продолжилось сокращение реальных доходов населения. При этом долговая нагрузка быстро растет, отметил регулятор.

Ранее в апреле Минэкономразвития РФ анонсировало рост реальных доходов россиян.

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