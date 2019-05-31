Роструд напомнил о правилах работы во время жаркой погоды

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Роструде напомнили о мерах, которые должен предпринять работодатель, чтобы сохранить здоровье работников и обеспечить правильные условия труда во время жары, пишет «Российская газета».

Так, работодатель сперва должен определить, какие проблемы могут возникнуть на предприятии в связи с жаркой погодой. Специалисты федеральной службы отмечают, что необходимо обеспечить правильный температурный режим, в том числе и с помощью кондиционеров.

Также надо дать работникам возможность делать перерывы и предусмотреть для этого места, а в помещении, где протекает трудовой процесс, необходимо все время обеспечивать доступ к чистой питьевой воде и держать аптечку с лекарствами.

Если в помещении температура воздуха выше установленных требований СанПина, рабочий день должен быть сокращен. Например, при 28,5 градуса рабочий день следует укоротить на один час, при 29 градусах – на два, при 30,5 градуса – на четыре.

Кроме того, если трудовая деятельность связана с физическими нагрузками и ходьбой, при температуре +26,5-27,5 градуса продолжительность рабочего дня также должна быть сокращена.

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