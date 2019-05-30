Профессор КФУ дал советы, как избежать удара молнии

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Заведующий кафедрой квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики К(П)ФУ, профессор Мурат Тагиров дал жителям Татарстана ряд советов, как избежать удара молнии. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Исследователь напомнил, что наибольшую опасность молния представляет не для техники, а для человека, который является проводником электрического тока благодаря содержанию солей в крови и лимфе.

Тагиров назвал ложным распространенное представление об опасности разговоров по сотовому телефону во время грозы. «Телефон не притягивает разряды, он ловит электромагнитные волны, поэтому звонить по нему можно», – подчеркнул он. И добавил, что все же лучше не тратить время на долгие разговоры, а быстрее искать укрытие.

При этом ученый обратил внимание на опасность нахождения рядам с одиночными высокими объектами: «Рядом с любыми высокими строениями и предметами, одиночными деревьями находиться опасно: в них часто попадают молнии».

Если же гроза застала не на улице, а дома, он посоветовал отключить электроприборы, чтобы избежать их возможного выхода из строя в случае удара молнии, а также закрыть окна, дабы в помещение не залетела шаровая молния.

Вместе с тем профессор КФУ заметил, что в Землю каждую секунду ударяют приблизительно 100 молний. И упомянул об открытых сравнительно недавно особых видах молний – наблюдаемых в верхней атмосфере джетах, спрайтах и эльфах.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», завтра, 1 июня, атмосферные фронты принесут в Татарстан дожди с грозами, шквалистые усиления ветра и град.

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