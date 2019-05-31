В Казани открылся социальный центр «Благовест» для помощи нуждающимся людям

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Казани, в поселке Самосырово, по адресу улица Мира, 62, открылся социальный центр «Благовест». Новая организация предназначена для оказания помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба Казанской епархии.



«Благовест» создан при отделе церковной благотворительности и социального служения Казанской епархии. В центре нуждающиеся могут получить бесплатное проживание и питание, а сотрудники помогут восстановить документы.

Кроме того, специалисты окажут здесь духовную и психологическую поддержку.



Каждый неравнодушный человек может оказать социальному центру посильную помощь, пожертвовав необходимые вещи для приюта. Связаться с сотрудниками центра можно по телефонам: 8-937-283-66-33, 8-927-67-112-06.

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