Минниханов вручит 30 школьникам «Президентские дневники»

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Казанском Кремле Президент Татарстана Рустам Минниханов вручит дневники с именной подписью победителям конкурса «Президентский дневник». Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

На конкурс Минобрнауки РТ и редакции «Комсомольской правды» могли заявиться ученики со 2-го по 11-й класс, у которых наибольшее количество пятерок за четвертую четверть. В каждой из трех возрастных групп определились по 10 победителей.

«Заявки на участие в конкурсе поступили от учащихся всех муниципальных образований республики. Проект вызвал интерес среди детей и родителей. Перспектива получить именной дневник с автографом из рук Президента стала значимым мотиватором для школьников. На конкурс поступило более 4 тыс. заявок», — сказала она.

Галимова добавила, что для вручения таких дневников отобрано 30 учащихся разных классов.

В преддверии Дня защиты детей Президент республики поставил задачу перед руководителями министерств, профильных ведомств и главами муниципальных образований организовать по этому случаю масштабную работу.

Кроме того, сегодня Президент Татарстана примет участие в заседании Кабинета министров РТ по итогам работы организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов в отопительный период 2018/2019 года и обсудит задачи по подготовке к отопительному периоду 2019/2020 года. Как сообщалось ранее, отопительный сезон в этом году завершился в Казани 7 мая.

Также в рамках программы наставничества Рустам Минниханов встретится с победителем Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» от РТ Рустемом Гумеровым.

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