На конкурс юных инспекторов движения в Казань приедут более 500 участников со всей России

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2019» соберет в Казани более 500 участников: юидовцев, сотрудников Госавтоинспекции и педагогов со всей страны.

Церемония открытия Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2019» состоится в Казани 4 июня. Конкурсные этапы пройдут в международном выставочном центре «Казань Экспо». Мероприятие закроется 9 июня в Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма.

В Казани соревнования пройдут в третий раз. Ранее столица Татарстана принимала их в 1986 и 2006 годах.

Команды, занявшие первое и второе места по итогам всех конкурсных этапов, представят Россию на Европейском образовательном конкурсе Международной автомобильной федерации (FIA) по изучению и соблюдению ПДД.

Татарстанские юидовцы 10 раз становились победителями всероссийского конкурса и 13 раз представляли Россию на европейских соревнованиях.

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