Нижнекамцы предложили привлечь к строительству колеса обозрения промышленников

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Жители Нижнекамска продолжают придумывать названия и концепцию для нового аттракциона – Колеса обозрения, который планируют запустить в конце текущего года в парке «Семья». Айрат Мухаметханов предлагает привлечь к созданию колеса обозрения средства промышленников, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Нижнекамец уточнил, что в городе есть шинный завод, который выпускает хорошие шины Viatti. По его мнению, можно сделать форму колеса и разрисовать в соответствии с брендингом.



«Естественно, на особых условиях, так как это будет маркетинговая задумка. Договориться с ними по поводу проекта – может, появится возможность выбрать более дорогой вариант колеса обозрения», – написал житель города.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что высота нового аттракциона составит 42 метра. Сейчас нижнекамцы придумывают разные идеи и присылают свои идеи на почту smi.nk@mail.ru по поводу его создания.

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