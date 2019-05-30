Долгожитель Дрожжановского района освоил квадроцикл

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Труженик тыла, житель села Малая Цильна Дрожжановского района Хадизян Мусин отметил 90-летний юбилей. Чтобы пережить все испытания судьбы и дожить до этого почтенного возраста, ему помогло трудолюбие. Как говорит Хадизян абый, он никогда не завидовал, радовался жизни, помогал людям, пишет газета «Родной край».



В настоящее время именинник проживает один. Ему помогают родные супруги, соседи, навещает сын. Хадизян Миначевич по профессии плотник, в селе его руками построено немало домов. И свой деревянный дом он построил своими руками – красивые шкафы, кровать, кресла, даже часы в доме сделаны из дерева его руками.





Также ветеран любит играть на гармони и даже управляет квадроциклом.



Хадизян Мусин родился и вырос в селе Малая Цильна. Перед началом войны его семья переехала в Казань, но, когда началась война, им пришлось вернуться обратно в село. Старшего брата забрали на фронт, сестра осталась работать на заводе. К сожалению, они рано ушли из жизни.





Возвратились они в село с матерью и отцом. По дороге отец остался в Буинске на заработках. В родном же селе их приютила семья дедушки, так как свой дом они продали перед отъездом. Маму юноши – Фатиха апу забрали копать окопы. Оттуда она вернулась пешком, изможденная, вся в лохмотьях.



«Для нас с мамой годы войны были очень тяжелыми, не знаю, как мы их пережили, до сих верится с трудом», – вспоминает Хадизян Миначевич.





Будучи ребенком, он работал в бригаде на поле, где кормили и за труд давали хлеб. Вскоре с войны вернулся отец, но через 12 дней он скончался.



После войны с матерью они построили дом из глины. Хадизян Мусин стал работать в колхозе трактористом, на лошадях возил дрова из леса. Хадизян абый создал семью, со своей супругой Райсей они прожили до 1997 года. Вырастили двоих сыновей, одного из них похоронили.

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