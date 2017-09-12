Школьники Набережных Челнов собрали почти 4 тонны отработанных батареек

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Учащиеся 62 школ Автограда приняли участие в конкурсе по сбору батареек, собрав в общей сложности 3825 кг отработанных батареек. Победителем стала набережночелнинская школа № 15. Ее ученики собрали больше всех – 270,8 кг батареек, сообщают организаторы.



Генеральный директор ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко вручила победителю специальный приз – ноутбук.



«Сегодня мы подводим итоги очень важного конкурса, значение которого для подрастающего поколения трудно переоценить. Формирование модели поведения бережливой по отношению как к природе, так и к вторичным ресурсам – важный этап развития современной личности. Мы очень рады, что можем помочь детям в этой достаточно нелегкой работе, сейчас, когда даже не все взрослые принимают такую модель поведения», – сказала Ярлыченко.



На протяжении двух месяцев школьники собирали использованные батарейки в специальные боксы-контейнеры. Далее батарейки будут переработаны на заводе «Мегаполисресурс».

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