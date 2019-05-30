В Нижнекамске откроется выставка легендарного 80-летнего художника Геннадия Капитова

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сегодня в 15.00 в картинной галерее Нижнекамского филиала МГЭИ откроется выставка Геннадия Капитова, посвященная его 80-летнему юбилею, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Среди приглашенных – члены Союза художников Татарстана, а главное – сам юбиляр.



Геннадий Николаевич является бывшим начальником художественного фонда Нижнекамска, автором знаменитых панно на фасадах домов по проспекту Строителей, которые были выполнены в 1972 году.



Геннадий Капитов – участник многих городских, республиканских и федеральных выставок. Является членом союзов художников России и Татарстана.



По мнению критиков, его графические портреты – это картина жизни Нижнекамска. В них ярко передан характер, экспрессия людей, живущих творчеством и сильными эмоциями. «Как и линогравюры 70-х годов прошлого века, где трудовой подвиг нижнекамцев вызывает и восторг, и уважение», – отмечают критики.

В экспозиции будет представлено около 20 картин графики и живописи. Выставка будет открыта в течение двух недель.

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