Заинский детсад «Волшебная сказка» выпустил первых воспитанников

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В детском саду «Волшебная сказка» состоялся первый выпуск детей. В учреждении была расстелена красная дорожка, по которой прошли настоящие звезды – в красивых платьях и рубашках, модные и трогательные малыши, передает «Заинск-информ».





Дошкольное образовательное учреждение открылось в ноябре 2015 года. В настоящее время здесь воспитываются 130 детей. Наступило время выпускать в школьную жизнь первых воспитанников – 20 детей группы «Волшебники», которую четыре года назад под свое руководство взяла воспитательница Ирина Барсукова.



Для родителей дошкольников состоялось итоговое занятие, на котором они могли оценить, каких результатов добились дети за жизнь в детском саду. В апреле работники Управления образования провели мониторинг по знаниям у ребят и дали всем высокую оценку.





Все воспитанники группы «Волшебники» отличаются творческим мышлением, активные и открытые. На своем выпускном балу они представили родителям настоящее шоу-представление с зажигательными танцами.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.