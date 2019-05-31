В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о летних перевозках на Горьковской железной дороге

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 31 мая, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Организация летних пассажирских перевозок на Горьковской железной дороге в 2019 году».

В мероприятии примут участие заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов, начальник вагонного участка Казань Горьковского филиала АО «ФПК» Олег Коновалов, начальник отдела по организации перевозок и обслуживанию пассажиров ППК АО «Содружество» Николай Еремцов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru





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