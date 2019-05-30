Выпускной в Тетюшской школе искусств провели в формате «Синей птицы» и «Модного приговора»

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Тетюшской детской школе искусств провели большой праздник «Выпускник 2019». На вечере присутствовали родители, родственники, преподаватели, гости. 22 выпускникам школы искусств в торжественной обстановке вручили Свидетельства об окончании учебного заведения, пишет газета «Авангард».

Мероприятие открыл детский хор «Микст», после которого по сценарию началась трансляция «телепередач».

Зрители познакомились с шуточным «Прогнозом погоды», который провела учащаяся Виктория Кондакова. Родителям и педагогам показали видеоролик о выпускниках, которых зал встречал и приветствовал громкими аплодисментами.

На конкурсе юных талантов «Синяя птица» выпускники музыкального отделения продемонстрировали свое мастерство. Каждый исполнил по одному произведению на рояле, баяне, вокал-соло, порадовав присутствующих живым звучанием. В формате программы «Модный приговор» выпускники художественного отделения продемонстрировали творческие работы.

Проверка на знания выпускников прошла в форме интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», где вопросы задавали преподаватели, а учащиеся отвечали на них.



Замначальника отдела культуры исполкома Тетюшского района РТ Алена Федорова поздравила выпускников с успешным окончанием учебного заведения, поблагодарила родителей за поддержку, сотрудничество, понимание, пожелала хорошего настроения, успехов и удачи в жизни.

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