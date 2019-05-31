Татар-информ

31 мая 2019, 09:50

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о 25-летии Татарской лиги КВН

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о 25-летии Татарской лиги КВН

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 31 мая, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на татарском языке, посвященная 25-летию Татарской лиги КВН.

В мероприятии примут участие руководитель Татарской лиги КВН «Әйдә, Шаярт!» Рамиль Агдеев, чемпион Татарской Лиги КВН, ведущая «Татар радиосы» Йолдыз Гибадуллина, двукратный чемпион Татарской лиги КВН, руководитель юмористического проекта «Әкәмәт-Шоу» Фаиль Баязитов, директор КВН РТ Ришат Гималтдинов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
 

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