В рамках проекта «Мировые маршруты культуры» заинские школьники представили «Живой музей»

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В рамках Года культуры в Заинском районе проходит литературно-просветительский проект «Мировые маршруты культуры». В ДК «Энергетик» учащиеся школ отправляются в путешествие в прошлое и путешествуют в настоящем, передает «Заинск-информ».



Ученики школы № 4 с педагогом Розой Борисенко представили свой школьный проект «Живой музей». Публике в форме спектакля учащиеся показали короткую, но яркую жизнь великого классика Александра Пушкина. Причем, повествование шло от первого лица – Александра Сергеевича – разные годы его жизни сыграли обычные школьники.



В спектакле был продемонстрирован урок математики, на котором гувернер сказал Пушкину, что его способности равны нулю, и лучше юноше заняться сочинением стихов. Также зритель увидел нелегкую юность и молодость автора и его любовь к Наталье Гончаровой. Кульминацией стала дуэль с Дантесом, гибель Пушкина и стихотворение «Я памятник воздвиг себе нерукотворный».



Дети из другого учебного заведения – татарской гимназии Заинска – вместе с учителем Лирой Сулеймановой рассказали о родной республике «По страницам Татарстана».



Изюминкой этого выступления стала демонстрация того, как судьбы Александра Пушкина, Льва Толстого, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Габдуллы Тукая пересекалась с нашей республикой. Например, Цветаева жила в Елабуге, также учащиеся поведали о том, что с Татарстаном связаны судьбы Михаила Веревкина, Николая Заболоцкого, Евгения Шварца.



Спектакли прошли при полном аншлаге. В конце учебного года выступили два образовательных заведения, остальные покажут свои постановки в новом учебном году.

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