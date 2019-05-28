«Эту задачу мы обязательно выполним»: Айдар Метшин рассказал о планах ТОСЭР привлечь 7,5 млрд рублей

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). За 10 лет ТОСЭР «Нижнекамск» должна зарегистрировать в качестве резидентов 20 компаний, привлечь 7,5 млрд рублей и создать 3 тыс. новых рабочих мест. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«Эту задачу мы однозначно выполним, уже подходим к экватору. Подчеркну, что важно создать устойчивые базовые условия, на это влияют и внешние факторы. Мы нацелены максимально использовать те условия и преференции, которые созданы в рамках ТОСЭР», — сказал он.

На сегодняшний день статус резидента ТОСЭР «Нижнекамск» имеют 8 предприятий, которые создали 460 рабочих мест и привлекли около 2 млрд рублей инвестиций. В этом году еще 8 резидентов начнут свою работу. Это порядка 400 новых рабочих мест и 2,2 млрд рублей инвестиций, добавил Айдар Метшин.

В районе действуют промышленная площадка «Нижнекамск», индустриальный парк «Пионер», индустриальный парк «Камские Поляны». Территорию отличает выгодное географическое положение. «Мы находимся в Камской агломерации, миллион человек проживает на этой территории, а какое количество разноплановых производств!» — поделился с агентством глава района.

В рамках недавно прошедшего международного форума «Это то, сэр!» подписаны 23 соглашения с общим объемом инвестиций 2,4 млрд рублей, которые позволят создать дополнительно 900 рабочих мест в ближайшие 2 года.

Кроме того, в каталог Инвестиционных проектов НМР включены 53 проекта с объемом инвестиций 35,17 млрд рублей и с созданием 3992 рабочих мест. Срок реализации проектов — до 2027 года.

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