Айдар Метшин: Благодаря республиканским программам в Нижнекамске уменьшается отток населения

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). В Нижнекамске за 7 лет почти в 10 раз уменьшился миграционный отток. Об этом глава Нижнекамского района Айдар Метшин заявил в интервью ИА «Татар-информ».

«Если брать с 2013 года, когда у нас был пик механической миграции (разница между приехавшими и выбывшими) „минус“ 1742 человека, то с этого времени и благодаря реализации в основном республиканских программ, у нас произошло снижение до „минус“ 189. С 1742 до 189 — это существенно. Это говорит о том, что при всех сложностях люди все больше связывают свое будущее с Нижнекамском», — поделился градоначальник.

Кроме того, в Нижнекамске увеличивается рождение двойняшек, тройняшек. Впервые за историю количество жителей Нижнекамского района в 2018 году достигло 275 тыс. жителей.

«Мы проводили срез социально-экономического самочувствия наших жителей — 85% опрошенных связывают положительные результаты с теми преобразованиями, которые происходят в последние годы — это тоже результат работы наших нижнекамцев и на промышленности, и в социальной сфере, бюджетной сфере, наших предшественников, ветеранов, всех тех, кто живет и работает в Нижнекамске», — сказал Айдар Метшин.

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