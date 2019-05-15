Мэр Нижнекамска о Высоцком: Это противоядие от того, что происходит сейчас на эстраде

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Власти Нижнекамска намерены расширять ежегодный концерт «Своя колея», посвященный дню рождения поэта и барда Владимира Высоцкого. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил мэр Айдар Метшин.

«Высоцкий — это гражданская личность, он через свои песни, стихи, наверное, очень многим дал какое-то направление, понимание этой жизни, как и для меня. Поэтому для меня это и личная история», — поделился он.

Такие личности, как Высоцкий, будут актуальны всегда — как Пушкин и Достоевский, заявил Метшин. «И даже в противовес тому, что сейчас происходит на эстраде, нужны такие, как Высоцкий. Они нужны, как противоядие, инъекции от того, что происходит на эстраде», — отметил глава района.

Проект «Своя колея» в этом году в шестой раз приезжал в Нижнекамск. На сцене Дома народного творчества выступили столичные звезды — актеры Александр Домогаров, Валерия Ланская, Гоша Куценко, Екатерина Гусева, Сергей Гармаш, Анастасия Макеева, а также ансамбль «Песни нашего века» и оркестр «Глобалис». Кроме того, сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий представил собственный спектакль «Здравствуйте, Владимир Высоцкий».

«Я рад, что много людей разных возрастов приходят на программу „Своя колея“, и мы намерены расширять этот проект», — сказал Метшин.

«Я видел, как у известных актеров тряслись руки при выходе. Потом я спрашивал, откуда эти эмоции? Они отвечали: „Потому что это Высоцкий, потому что это зритель, потому что это правильно“. И вот это для меня очень важно при поддержке тех, кто может оказать содействие, продолжать это, расширять, углублять это. Это правильные вещи», — выразил уверенность собеседник агентства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.