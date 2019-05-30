Татар-информ

30 мая 2019, 23:30

Официальная хроника

Рустам Минниханов принял участие в ифтаре, посвященном Марджани, в Мемориальной мечети Москвы

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Официальная хроника

Рустам Минниханов принял участие в ифтаре, посвященном Марджани, в Мемориальной мечети Москвы

Перед верующими выступил Председатель Духовного управления мусульман России, председатель Совета муфтиев России Равиль хазрат Гайнутдин.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Сегодня вечером Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в ифтаре в «Шатре Рамадан» в Мемориальной мечети в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Перед верующими выступил Председатель Духовного управления мусульман России, председатель Совета муфтиев России Равиль хазрат Гайнутдин.

«В свою очередь, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов также поприветствовал гостей и пожелал всем благоденствия», — говорится в сообщении.

Кроме того, Рустам Минниханов также поблагодарил заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, который принял участие в ифтаре, за внимание властей столицы к нуждам мусульман.

Отмечается, что сегодняшний вечер был посвящен татарскому просветителю Шигабутдину Марджани. Гостям рассказали о жизни ученого, его вере и просветительской деятельности.

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