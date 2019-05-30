Татар-информ

30 мая 2019, 22:52

Общество

Район озера Нижний Кабан в Казани может стать центральным городским парком

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Общество

Район озера Нижний Кабан в Казани может стать центральным городским парком

Мэру Казани представили концепцию развития территории озера Нижний Кабан – ул. Хади Такташ.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Новую концепцию развития территории озера Нижний Кабан — ул.Хади Такташ площадью 2 тыс. га мэру Казани Ильсуру Метшину представили архитектор, руководитель проектной группы по разработке Концепции устойчивого развития исторического поселения Казани Олег Маклаков и ведущий архитектор творческой мастерской Николая Новикова Анна Новикова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам Олега Маклакова, ранее в городе при строительстве оценивались только отдельные участки или внешний вид отдельных зданий. «Первое, что мы сделали — это приняли системный подход в работе над данной территорией», — отметил он. 

Специалисты рабочей группы представили структуру города в виде 5 основных слоев: ландшафт, сеть улиц и квартальный рисунок, принцип деления кварталов на домовладения, непосредственная застройка и ее объемно-пространственные характеристики, дизайн города.

Как отметила Анна Новикова, на территории Казани озеро Нижний Кабан исторически всегда было общедоступным местом рекреации. «В связи с этим рабочая проектная группа предлагает организовать здесь центральный городской парк, который необходим в Казани», — подчеркнула она.

Кроме того, Новикова и ее команда предложили уменьшить масштаб квартала за счет создания пешеходных бульваров.

Также на заседании прозвучало, что, так как на рассматриваемой территории нет сохранившихся исторических объектов, за исключением Закабанной мечети и завода Петцольда, при строительстве предлагается использовать красный кирпич и зеленую черепицу.

«Нам всем это нравится, но будучи ответственными людьми, которые принимают решения, мы должны не то чтобы семь раз отмерить, но хотя бы восемь. Нам надо, чтобы было вкусно, красиво, похоже на Казань и чтобы не повторялось», — отметил Метшин.

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