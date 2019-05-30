Лучшая шахматистка Казани о турнире претенденток: «Все участницы имеют шанс победить»

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанская шахматистка Алиса Галлямова, которая в 1997 году выиграла турнир претенденток в Казани, а теперь входит в организационный комитет нынешнего турнира, прокомментировала его открытие.

Она отметила, что не согласна с принципами отбора на турнир: «Последний турнир претенденток 22 года назад выиграла я, и вот новый турнир, это удивительно!Раньше были зональные турниры и отборочные, это здорово, что традиция восстановлена и что такой турнир проводится именно в Казани. Немного жаль, что я сама в нем не участвую. К сожалению, к этому турниру не было отбора — пятеро попали по рейтингу, три — отобрались. Я считаю, что это не совсем справедливо», — отметила международный гроссмейстер Алиса Галлямова.

Она добавила, что половина претенденток из России, а это показатель силы российских шахмат: «Всего одна китаянка, одна грузинка и две украинки, четыре россиянки — это же показатель! Но если бы был отбор, то, возможно, китаянок было бы больше».

Также, по ее словам, на этом турнире нет фаворитов: «Пускай выиграют наши! Должны взять классом. Но в таком турнире все участницы имеют шанс победить. Все будет зависеть от того, кто в какой форме находится, как сложится турнир. Важно иметь в виду, что среди участниц три экс-чемпионки мира! Все имеют равные шансы».

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