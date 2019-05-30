На набережной Кабана жители Казани смогут увидеть капоэйру в исполнении мастера из Бразилии

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В первый день лета жители и гости Казани смогут увидеть капоэйру в исполнении мастера из Бразилии и ведущих инструкторов из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В рамках показательного выступления профессионалы продемонстрируют опасные удары, ловкие уходы и перемещения, стойки на руках, колеса и прыжки под бразильские ритмы и песни на португальском языке.

Мероприятие начнется в 13 часов 1 июня на площадке над каскадом прудов вдоль улицы Салимжанова рядом с ивой. Вход на него будет свободным.

При этом организаторы советуют за час до начала выступления проверить посвященный озеру Кабан аккаунт в соцсети Instagram. Событие может быть отменено в случае ухудшения погодных условий – 1 июня атмосферные фронты принесут в Татарстан грозовые дожди.

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