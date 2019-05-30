В Казанской ратуше откроется выставка «Шелковый путь души» с этюдами Болгара и Бахчисарая

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Завтра, 31 мая, в Галерее современного искусства «Окно» Казанской ратуши откроется персональная выставка «Шелковый путь души» художника Марата Губайдуллина, сообщает пресс-служба галереи.

В ходе работы экспозиции посетители познакомятся с красотой тюркской цивилизации и маршрутом Великого Шелкового пути.

Марат Губайдуллин создавал серию этюдов с видами Великого Болгара, Бахчисарая и Солхата, Туркестана, Самарканда и Бухары в разных погодных условиях.

Волжские берега мастер кисти изображал, путешествуя на яхте от Казани до Болгара. В числе работ гость выставки увидит и турецкие пейзажи, а также виды горного Крыма – Солхата и Бахчисарая. Кроме того, в экспозиции будут выставлены творческие работы на тему истории Татарстана и шамаиля.

Выставка будет открыта до 14 июля ежедневно, за исключением понедельников.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.