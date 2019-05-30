Татар-информ

30 мая 2019, 21:20

Общество

Часть жителей шести районов Казани на время останется без света

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Общество

Часть жителей шести районов Казани на время останется без света

Отключение затронет все районы столицы Татарстана, за исключением Советского.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Завтра, в последний день весны, часть жителей Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Московского Ново-Савиновского и Приволжского районов Казани на время останется без электричества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В Авиастроительном районе города свет отключат с 8 до 17 часов по таким адресам, как ул. Айдарова, д. 4, ул. Белинского, дд. 2, 4, 4а и 6, ул. Беломорская, д. 8/18, ул. Блочная, дд. 1–21, ул. Годовикова, дд. 21, 23, 25, 27 и 29, ул. Индустриальная, дд. 5 и 7, ул. Кольцевая, дд. 2–10, 12, 14, 16 и 18, ул. Копылова, д. 9, ул. Лечебная, дд. 10, 12 и 14, ул. Лукина, дд. 2, 8, 12, 14, 16, 24, 24а, 26, 41, 43, 45, 47, 53 и 55, ул. Максимова, дд. 4–22, 40, Молодежный переулок, дд. 2 и 6, ул. Молодежная, дд. 11, 14, 16 т 18, ул. Пржевальского, д. 2, ул. Социалистическая, дд. 2–4, 8, ул. Чапаева, дд. 16 и 20/19, ул. Челюскина, дд. 24 и 26.

В Вахитовском же районе с 9 до 17 часов не будет электричества в домах № 45 по улице Бутлерова, № 13а по улице Муштари, №№ 1 и 5/28 по улице Толстого.

Более длительным, с 8 до 20 часов, окажется отключение электроэнергии в Кировском районе. Оно затронет дома №№ 46, 46а, 48, 50, 50а, 50б, 50г, 50д, 50е, 50ж, 50л, 51, 51а, 52, 58, 59, 60, 60б, 60в, 60г, 60д, 60е, 60ж, 60з, 61, 61а, 62, 62а, 63, 63а, 64, 65, 66а, 67, 67а, 68, 70, 70а, 70б и 70в по улице Куземетьевская, №№ 1, 2-5, 7, 9–14 по улице Куземетьевская 1-я, №№ 15–20, 22–27, 29 и 30 по улице Куземетьевская 2-я, №№ 31–34, 34а, 35, 36, 37, 39–45, 49 по улице Куземетьевская 3-я и №№ 1а, 3, 4л, 5, 7–13, 16, 20, 31, 50, 51 и 52 по улице Куземетьевская 4-я.

Кроме того, в это же время не будет света в поселке Займище в части домов по улицам Береговая, Займищенская, Майкопская, Садовая и в Займищенском переулке, а также в доме № 12 по улице Торговая. Полный список адресов можно узнать на сайте мэрии.

В Московском районе отключение электричества с 8 до 20 часов затронет дом № 8 по улице Серова, тогда как в Ново-Савиновском районе с 8 до 17 часов его не будет в домах № 23 по улице Адоратского и № 10 по улице Лаврентьева.

Помимо этого, опять-таки с 8 до 17 часов отключат свет в Приволжском районе – в домах частного сектора по улице Бригадная и Оренбургскому проезду, а также в садовом некоммерческом товариществе «Дружба». Не будет электроэнергии в домах №№ 18, 22, 24, 18 корп. 1 и 20 корп. 1 по проспекту Победы.

В это же время отключение электричества затронет поселок Мирный – дома частного сектора по улицам Давликеевская 5-я, Новосельская 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я и 12-я, Поперечно-Давликеевская. С 8 до 18 часов не будет света в садовых товариществах поселка Победилово: «Волга», «Дулкын», «Залив», «Ивушка», «Идел», «Наука», «Победа», «Поиск» и «Роса».

Причинами отключения станут плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей, информирует пресс-служба Сетевой компании.  

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