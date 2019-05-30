Татар-информ

30 мая 2019, 20:16

ОбществоЗдоровье и среда

Россельхозцентр: Частные подворья Татарстана переживают нашествие непарного шелкопряда

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ОбществоЗдоровье и среда

Россельхозцентр: Частные подворья Татарстана переживают нашествие непарного шелкопряда

Фото: pixabay.com

Главный агроном Россельхозцентра по РТ не исключила массового развития других листогрызущих вредителей из-за жары.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане наблюдается нашествие вредителя – гусениц непарного шелкопряда. Они атакуют плодовые деревья в частных подворьях. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала главный агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Любовь Занина.

«В северных районах республики непарного шелкопряда мало. А вот в Предкамской зоне они есть. Нашествие наблюдается в частных подворьях. Их можно увидеть на плодовых насаждениях – яблоне, груше, сливе», – сообщила собеседница информагентства.

По словам Заниной, у всех вредителей в этом году были идеальные условия для зимовки – много снега и мало низких температур. «Они перезимовали очень хорошо, гибели не наблюдается. И поэтому можно увидеть большое количество вредителей. Сейчас жара наступит, и будет массовое развитие не только кольчатого шелкопряда, но и других листогрызущих вредителей», – подчеркнула она.

Вспышки размножения непарного шелкопряда имеют цикличность: через каждые шесть-восемь лет можно наблюдать массовое нашествие гусениц, добавила главный агроном.

«Если не обращать на них внимания, то деревьям будет нанесен большой урон. Гусеницы непарного шелкопряда уничтожают листву за считанные дни, оставляют только черешки и главные жилки, поэтому урожая можно и не дождаться», – уточнила собеседница информагентства.

Гусеницы первого и второго возраста опасны тем, что имеют на своем теле длинные волоски, что способствует распространению их ветром на большие расстояния, заметила она.

Для борьбы с гусеницами непарного шелкопряда Занина рекомендовала использовать биологические препараты – «Битоксибациллин» и «Лепидоцид». Если опрыскивание биологическими инсектицидами не помогает, особенно при большом количестве вредителей на деревьях, то нужно применять химические препараты из группы пиретроидов.

«Но важно иметь в виду, что если под деревьями растет зелень для еды, то ее нельзя употреблять в течение месяца. Поэтому желательно на приусадебных участках использовать только биологические методы борьбы», – предупредила она.

Главный агроном также пояснила, что это не саранчовые вредители. «Нашествия саранчи у нас не наблюдается. Это бабочки, они откладывают яйца на нижнюю часть стволов деревьев, заборы, дома, постройки. Перезимовав, из яиц появляются гусеницы, которые затем в процессе развития наносят урон плодовым деревьям», – сказала она.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» начальник отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по РТ Альберт Кадыйров заявил, что в этом году ввоза карантинных объектов (вредителей и возбудителей болезней растений) в Татарстан не было. «Во ввезенной в республику в этом году подкарантинной продукции карантинных объектов не было выявлено», – заверил он.

Кадыйров отметил, что карантинную угрозу представляет непарный шелкопряд азиатской расы. «Мы каждый год обследуем наши лесные массивы с применением феромонных ловушек для различных усачей, непарного шелкопряда. Карантинного азиатского непарного шелкопряда в ловушки не попадало. Он больше распространен на Дальнем Востоке, в Корее, у нас его нет, и мы следим за тем, чтобы не было. В том году попал непарный шелкопряд, но неазиатской расы», – заключил начальник отдела Управления Россельхознадзора по РТ.

Непарный шелкопряд повреждает более 300 видов растений, большинство из которых составляют лиственные породы. Гусеницы вредят чаще всего плодовым деревьям, с которых легко переходят на дуб, граб, липу и другие растения.

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