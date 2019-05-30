Во время купания у Заинской ГРЭС утонул 13-летний мальчик

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Во время купания у Заинской гидроэлектростанции утонул 13-летний мальчик, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на отводном канале Заинской ГРЭС утонул 13-летний школьник. На месте сотрудники экстренных служб узнали, что ребенок купался со сверстниками в запрещенном месте, отплыл от берега, нырнул, потом вынырнул с криком о помощи и ушел под воду», – рассказали в МЧС.

Друзья пытались отыскать мальчика, но не смогли. На месте силами полиции и пожарных ПСЧ № 88 были организованы поисковые работы.

Прибывшие через несколько часов водолазы ЗПСО № 6 нашли ребенка в шести метрах от берега на глубине трех метров.

По предварительной версии, из-за перепада температур воды и воздуха конечности мальчика свело судорогой, он запаниковал и захлебнулся.

В МЧС отметили, что в зоне отводного канала купаться запрещено, о чем свидетельствуют и соответствующие аншлаги, размещенные поблизости.

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