Объем потребления электроэнергии в Татарстане за I квартал вырос на 1,4%

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Объем потребления электрической энергии в Татарстане за I квартал 2019 года вырос на 1,4%. При этом в целом по России за это время оно снизилось почти на 1%.

Об этом на заседании совета директоров АО «Татэнергосбыт», которое провел его председатель – Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, рассказала заместитель директора по экономике и финансам Ильсияр Гимазетдинова, сообщает пресс-служба компании.

На поставленную «Татэнергосбытом» электроэнергию приходится 66% общего потребления Татарстана. В масштабах России на республику приходится 2,8% от странового потребления.

Выручка компании за I квартал 2019 года составила 18 млрд 650 млн рублей, что на 11% выше прошлого года. При этом зафиксировано незначительное, на 13,6 млн рублей, увеличение дебиторской задолженности клиентов АО «Татэнергосбыт».

На конец квартала общая сумма просроченного долга достигла 367 млн рублей. Наибольшая ее доля, 153 млн рублей, или 42%, приходится на управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и на другие организации ЖКХ (водоканалы, ПТС и так далее).

На протяжении нескольких лет качество обслуживания потребителей сохраняется на стабильно высоком уровне, 93% опрошенных клиентов удовлетворены работой с компанией, добавила Гимазетдинова.

О перспективах развития ООО «ЕРЦ – “Татэнергосбыт“» проинформировала заместитель директора по развитию Гульнара Саярова. А директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов рассказал о необходимости внесения дополнений и изменений в программу капитальных вложений. В частности, речь идет о приобретении помещения для размещения объединенного контакт-центра и центрального офиса обслуживания юридических лиц в Казани, реконструкции здания офиса в Менделеевске и внедрение аппаратно-программного комплекса электронной очереди в Елабужском филиале.

В свою очередь Марат Валиев рассказал о планируемой к созданию системе интеллектуального учета АО «Татэнергосбыт». Компания должна будет как гарантирующий поставщик оснащать интеллектуальными приборами учета многоквартирные жилые дома, тогда как оснащение ими индивидуальных жилых домов и помещений юридических лиц останется за сетевыми организациями. Потребители и другие пользователи системы смогут получать необходимую информацию через личный кабинет АО «Татэнергосбыт», добавил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан за 2018 год втрое уменьшил закупки электроэнергии за пределами республики.

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