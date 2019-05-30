Минниханов выразил готовность поделиться опытом РТ по инвентаризации общественных пространств

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании рабочей группы Государственного совета России по развитию жилищного строительства и комфортной городской среды выразил готовность поделиться опытом республики по инвентаризации общественных пространств.

Заседание, которое провел Рустам Минниханов в качестве руководителя рабочей группы, состоялось в Москве, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В начале мероприятия Минниханов напомнил, что рабочая группа в том числе должна обсудить и исполнение поручений Президента России Владимира Путина, которые были даны по результатам расширенного заседания президиума Государственного совета РФ, состоявшегося в феврале текущего года в Казани.

В ходе обсуждения запланированного с 1 июля 2019 года перехода участников жилищного строительства на систему проектного финансирования с использованием эскроу-счетов эксперты отметили остроту проблемы. В регионах организована системная работа с аккредитованными банками, на постоянной основе ведется обучение застройщиков.

Президент РТ отметил важность обсуждения ситуации для оптимизации перехода на проектное финансирование с Минстроем России, Центральным банком и главами субъектов Федерации.

Кроме того, он упомянул о поручении главы государства рассмотреть с привлечением представителей экспертного сообщества возможность расширения участия граждан в развитии городской среды.

Минниханов рассказал о данном татарстанским ведомствам задании провести инвентаризацию общественных пространств республики. «Необходимо определить оптимальную форму, вести учет затрат, эта работа у нас проводится, и мы готовы делиться опытом», – подчеркнул он.

Президент Татарстана также отметил важность разъяснительной работы с гражданами для дальнейшего развития общественных пространств.

На заседании также выступили заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егорову, председатель правления АО «Банк ДОМ.РФ», заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Артем Федорко и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин.

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