Сегодня в Казани стартовал чемпионат судебных приставов по стрельбе из ручного оружия

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Казани стартовал чемпионат ФССП России по стрельбе из ручного стрелкового оружия, рассказала пресс-секретарь УФССП России по РТ Лилия Халимова.

На участие прибыли 40 работников службы из Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов.

Навыки безопасного владения оружием, а также мастерское умение поражать мишени продемонстрировали как мужчины, так и женщины - работники территориальных органов ФССП России. Самым молодым участником Чемпионата стал 23-летний пристав из Кемеровской области, а самой старшей участницей – 58 летняя работница УФССП из Ленинградской области.

Состязания проходят в спортивном центре «Динамо» в поселке Мирный. Стрельба производится из пистолета ПМ и автомата АКС-74У. Спортсмены, показавшие лучший результат, будут включены в состав сборной команды Федеральной службы судебных приставов по стрельбе.

«Чемпионат ФССП России по стрельбе проводится ежегодно с целью совершенствования уровня физической спортивной подготовки и формирования основ здорового образа жизни работников службы», – отметила Халимова.

В церемонии открытия чемпионата приняли участие представители взаимодействующих структур, среди которых министр юстиции РТ Рустем Загидуллин, начальник Управления Министерства юстиции РФ в РТ Виктор Демидов, председатель правления регионального общественно-государственного объединения ДОСААФ РТ Дамир Динниулов, член совета адвокатской палаты РТ Айнур Ахмадиев, заместитель начальника Управления судебного департамента в РТ Алмаз Ибрагимов.

Главным судьей соревнований стал глава отдела специальной подготовки и развития служебно-прикладных видов спорта Управления организации обеспечения установленного порядка деятельности судов Давид Мчедлидзе, а главным секретарем – и. о. руководителя УФССП России по Республике Татарстан Андрей Михайлов.

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