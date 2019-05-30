Хоккей оказался пятым по распространенности видом спорта в Татарстане

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Поволжской академии физкультуры и спорта Федерация хоккея РТ подвела итоги сезона 2018-2019 годов. Хоккей на территории республики оказался пятым по охвату населения видом спорта после футбола, баскетбола, волейбола и плавания.

Обративший внимание на это первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов отметил: «Ныне хоккеем у нас занимаются около 10 тыс. человек, преимущественно в Казани, Зеленодольске и Альметьевске. Всего в республике 46 крытых катков, в том числе в Казани 12. В этом году открыт каток в поселке Юдино. В ближайших планах – открытие ледовых арен в Альметьевске, Лениногорске, Рыбной Слободе и Лаишеве».

«У нас тепличные условия для занятий хоккеем, но пока количество не переходит в качество. Ждем результата», – резюмировал он.

Ректор Поволжской академии Юсуф Якупов рассказал о развитии хоккея в возглавляемом им вузе: «Сейчас у нас занимаются около 3 тыс. студентов, в том числе 117 – на отделении хоккея. Мы тесно сотрудничаем с ФХРТ, проводим совместные семинары, курсы повышения квалификации. Развиваем студенческий хоккей, наша команда – одна из лидеров студенческого чемпионата страны в конференции “Запад“. Создали вторую команду. Но мы хотим более тесного сотрудничества с федерацией, чтобы наши студенты помимо учебы уже работали бы тренерами, становились бы специалистами. А получение такой практики зависит от ФХРТ».

Исполнительный директор Федерации хоккея РТ Кирилл Голубев, продемонстрировав впечатляющие видеоматериалы, доложил о работе федерации в сезоне: «Нашей задачей является усиление контроля за ДЮСШ в районах. База техническая у нас современная, нужно воспитывать здоровое поколение. Сезон был насыщенным, увеличилось число занимающихся хоккеем. За сезон мы провели 68 мероприятий. Особую активность проявляют тренеры в Альметьевске, Арске и Заинске».

«Но есть и проблемы: ледовые арены в Джалиле, Елабуге, Тюлячах и Менделеевске до сих пор не внесены в реестр спортсооружений РФ, поскольку не предоставили необходимую документацию. Есть вопросы по работе с документацией завучей в ряде школ», – откровенно признал он.

По рейтингу лучшими ДЮСШ в Татарстане являются «Челны» (Набережные Челны), «Биектау» (Высокая Гора) и «Динамо» (Казань). Их работники, а также представители других школ, лучших по своим возрастам, получили сертификаты на получение хоккейного инвентаря. Не остались без наград и лучшие детские тренеры.

Бодрый доклад спортивного директора Академии хоккея имени Юрия Моисеева Евгения Рычкова прервал президент ФХРТ, глава ПАО «Татнефть» Наиль Маганов: «В академии нет движения, нас это не устраивает. Можем поэтому вас закрыть, прекратить финансирование».

Начальник отдела по охране общественного порядка Управления МВД по Казани Александр Царевский рассказал, как полиция отрабатывала 300 спортивных мероприятий в I квартале этого года, покритиковав привлекаемых работников ЧОПов и похвалив организацию безопасности в «Татнефть Арене».

Маганов с удовлетворением отметил, что Федерация хоккея РТ помимо «Татнефти» стала привлекать и других спонсоров. «Академия Моисеева все же готовит неплохую документацию для тренеров. Хотя федерация занимается Ночной хоккейной лигой, рабочими лигами, всё это пока разрозненные шаги. Хотим создать единую лигу для ребят с шестилетнего возраста. Говорят, что уровень соревнований в Поволжье ниже, чем в Москве, нужно лучше работать», – подчеркнул он.

После открытой части заседания состоялся круглый стол Федерации хоккея Татарстана с участием детских тренеров.

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