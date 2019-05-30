Татар-информ

30 мая 2019, 20:00

Происшествия

Пьяная езда и лихачество: глава ГИБДД рассказал о нарушениях

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Происшествия

Пьяная езда и лихачество: глава ГИБДД рассказал о нарушениях

Фото: архив

Проверки выявили нарушения у каждого четвертого автоинструктора в республике.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Среди инструкторов автошкол Татарстана есть те, кто садятся за руль пьяными, или ездят с превышением скорости. Такие факты были выявлены в процессе проверок. Об этом на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения в Кабинете Министров РТ рассказал главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

По его словам, проблема подготовки курсантов автошкол неквалифицированными инструкторами существует давно. Согласно требованиям, сам инструктор должен быть образцом поведения на дороге. Однако существуют автошколы, инструкторов которых более десяти раз штрафовали за нарушение скоростного режима, управление транспортом без полиса ОСАГО, нарушение правил проезда перекрестков, а также за езду не пристегнутыми ремнями безопасности. Это данные за 2018 год и четыре месяца с начала этого года.

«Инструктор альметьевской автошколы допустил 68 нарушений ПДД, из которых основная часть связана с нарушением скоростного режима. Инструктор тетюшской автошколы лишился прав на управление автотранспортом за повторный выезд на встречную полосу. Вопиющий случай произошел в Нурлатском районе, где инструктор вел учебный транспорт в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил Габдурахманов.

В заключение он добавил — только за последнюю неделю апреля сотрудниками ГИБДД было проверено 418 учебных автомобилей, в отношении 112 водителей учебного транспорта составлены административные материалы.

«Иными словами, ПДД нарушил каждый четвертый остановленный инструктор», — резюмировал глава ГИБДД РТ.

Шамиль Гафаров жестко отреагировал на проблему и призвал усилить контроль за работой автоинструкторов.

«Ленар Ринатович рассказал про качество образования инструкторов, которые готовят водителей. Так нельзя», — заключил руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.

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