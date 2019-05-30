После реновации в детских лагерях РТ появятся дорожные знаки

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). В отремонтированных детских лагерях республики появятся дорожные знаки. Они познакомят детей с правилами безопасного дорожного движения и привлекут их внимание к этой теме. Такую инициативу на совещании в Доме Правительства озвучил заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров,

После доклада главы Минмолодежи РТ Дамира Фаттахова о занятиях с детьми по безопасности дорожного движения, Гафаров обратил внимание на программу реновации лагерей. Он напомнил, что в этом году на нее выделено 1,4 млрд рублей.

«В рамках этого ремонта можно, например, дать задание строителям нарисовать знак «Стоп» над дверью и указать время, в которое ходить нельзя. Вот с таких простых вещей, где не требуется больших затрат, нужно воспитывать безопасное поведение на дороге. Нарисовать на стене корпуса очередной знак, «зебру» и пояснительную надпись. И ребенку это будет интересно», — объяснил заместитель председателя Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиль Гафаров.

Он добавил, что такие простые и малозатратные мероприятия сделают тему безопасности на дорогах более близкой и понятной каждому ребенку. Как результат — меньше трагедий на дорогах с их участием.

«Это элементарные и эффективные вещи, которые необходимо учесть в программе реновации лагерей. За время смены в лагере дети уже выучат дорожные знаки, и эти знания им пригодятся в дальнейшем», — заключил руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.

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