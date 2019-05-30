Дамир Фаттахов: Татарстан – это территория возможностей для молодежи

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан – это территория возможностей для молодежи. Об этом заявил сегодня министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов на совместном заседании Совета по делам молодежи государств – участников СНГ и Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ в Казани.

«Татарстан – это территория возможностей для молодежи. Возможность учитывать интересы молодых формируется при их непосредственном участии и помогает нам в полной мере реализовать человеческий капитал республики», – сказал докладчик.

Фаттахов отметил, что более 20% жителей Татарстана – молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. «Поэтому создание условий для молодежи всегда было и остается одним из ключевых приоритетов социальной политики республики. Система государственной молодежной политики отмечает в этом году 25-летие. За это время многое сделано, чтобы у молодых людей были возможности учиться, работать, реализовывать себя. На это и ориентирована миссия всей системы по работе с молодежью – создавать для молодых татарстанцев среду для социальной, профессиональной и творческой самореализации», – подчеркнул он.



По словам министра, у молодежной политики республики есть серьезная нормативно-правовая база, реализуется госпрограмма «Молодежь Татарстана», а также семь подпрограмм по наиболее значимым приоритетным направлениям. Кроме того, в республике создана широкая сеть инфраструктурных объектов для молодежи.

«По данным Федерального агентства по делам молодежи, в Татарстане представлен самый большой фонд объектов молодежной политики – 400 объектов. Они есть практически во всех муниципальных образованиях республики. Это позволяет воплощать социально значимые сетевые проекты для молодежи вне зависимости от места проживания», – подчеркнул Фаттахов.

Докладчик также добавил, что особое внимание уделяется поддержке сельской молодежи. Более 250 тыс. молодых людей живут в сельских поселениях Татарстана, заметил он.

В России финансовое обеспечение государственной молодежной политики осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, рассказала директор Департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ Ольга Чернышева.

Она сообщила, что в федеральном бюджете на реализацию мероприятий молодежной политики в 2018 году было предусмотрено чуть менее 5 млрд рублей, а в 2019-м сумма выросла до 7,7 млрд рублей.

«Наряду с государственными организациями и ведомствами в России в реализацию молодежной политики вовлечено значительное число общественных организаций, студенческих клубов, органов молодежного самоуправления. В этой сфере сейчас действует более 80 тыс. различных объединений, из них в федеральный реестр молодежных и детских общественных объединений, получающих господдержку, включено свыше тысячи региональных общественных объединений и более 3,5 тыс. общественных объединений, расположенных в муниципалитетах», – проинформировала она.

В Казани 30 и 31 мая проходит выездная сессия Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. В мероприятии принимают участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и России.

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