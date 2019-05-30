В Казани из-за искрящих проводов из музыкальной школы эвакуировали 30 детей

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Из-за короткого замыкания из казанской школы эвакуировали 30 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня вечером в МЧС поступило сообщение о том, что в музыкальной школе на Гаврилова искрят провода. На место отправились силы и средства казанского пожарно-спасательного гарнизона», – рассказали в МЧС.

На месте огнеборцы выяснили, что в электрическом щитке в учреждении произошло короткое замыкание без горения. Еще до появления расчетов из школы эвакуировались 36 человек, из них 30 детей.

В результате случившегося никто не пострадал.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.