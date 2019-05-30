Ольга Павлова увидела в упрощенном привлечении иностранцев к WorldSkills залог технопрорыва

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Сегодня Государственная Дума приняла в окончательном, третьем чтении проект Федерального закона № 687724-7 «О внесении изменений в Федеральный закон “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации“ в части организации чемпионатов по профессиональному мастерству». Суть новеллы объяснила депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова, сообщает пресс-служба парламентария.

На период чемпионатов WorldSkills Kazan 2019 и EuroSkills Saint-Petersburg 2021 устанавливаются особенности осуществления трудовой деятельности иностранными специалистами международных организаций WorldSkills International на территории страны, а также упрощенный порядок привлечения и использования их для осуществления трудовой деятельности.

Речь идет о профессионалах самого высокого класса: экспертах, тренерах, специалистах, международных экспертах, технических экспертах, менеджерах компетенций, консультантах по системе оценки WorldSkills, разработчиках заданий WorldSkills, членах команды организаторов международных чемпионатов, коучах и тим-лидерах, аналитиках и психологах, представителях WorldSkills, главных экспертах WorldSkills, заместителях главных экспертов WorldSkills, технических администраторах площадок, помощниках технических администраторов, специалистах и инженерах для пусконаладочных работ и так далее.

Над текстом законопроекта вместе работали Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Министерство труда и социальной защиты РФ, а также Союз молодых профессионалов («Ворлдскиллс Россия»).

Россия примет мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills в столице Татарстана Казани с 22 по 27 августа текущего года.

«Стремительно ворвавшаяся и развивающаяся цифровая экономика во всем мире задает вектор такой же стремительной модернизации образования и рынка труда. Сегодня нам нужны эксперты по блокчейну, по машинному обучению, по виртуальной реальности, по квантовой криптографии, по магистральным линиям связи. Это те будущие профессии, которые определены как основа для новой конкурентоспособной экономики России, и, как следствие, сильной страны. Это специалисты высокого класса, по сути, технологическая элита, которая передает опыт российским педагогам и тренерам, это задел на будущее!» – заявила бывшая докладчиком Ольга Павлова.

«Этот закон – не только об особенностях трудовой миграции. Уверена, этот закон обеспечит мощный технологический прорыв страны!» – особо подчеркнула депутат.

В кротчайшие сроки новый закон должен быть одобрен Советом Федерации и подписан Президентом России.

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