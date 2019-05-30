Татар-информ

30 мая 2019, 18:03

Происшествия

В Татарстане появится новый рейтинг эффективности автошкол

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Происшествия

В Татарстане появится новый рейтинг эффективности автошкол

Новый механизм заметно повысит качество обучения татарстанских водителей, считает Шамиль Гафаров.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). В Татарстане появится новый рейтинг автошкол республики. Главным критерием для образовательных учреждений станет количество ДТП и нарушений правил дорожного движения с участием их выпускников. Такую инициативу на совещании в Доме Правительства выдвинул заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров.

Выслушав доклады главы Минобрнауки РТ Рафиса Бурганова и главы республиканской Госавтоинспекции Ленара Габдурахманова, Гафаров обратил внимание на низкое качество образования, которое дают некоторые автошколы республики.

Для решения проблемы он предложил наделить Минобрнауки республики более широкими полномочиями проверки учебных заведений для водителей и создать рейтинг качества автошкол.

«Давайте создадим рейтинг автошкол по количеству дорожно-транспортных происшествий и нарушений с участием их выпускников. И покажем его людям. Любой родитель, который будет направлять своего ребенка на обучение, сначала посмотрит рейтинг автошколы, сможет узнать количество правонарушений с ее выпускниками», – обратился к участникам совещания заместитель председателя Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиль Гафаров.

По его словам, такое решение заметно повысит организацию учебного процесса и качество преподавания в автошколах республики.

«Это важно. От этого будет зависеть престиж самих обучающих организаций», – заключил Шамиль Гафаров.

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