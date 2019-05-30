КС РТ: прописка не должна препятствовать получению жилищного сертификата многодетными семьями

(Набережные Челны, 30 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Конституционный суд РТ частично удовлетворил жалобу отца 11 детей из Набережных Челнов, который просил отменить требования об обязательности совместного проживания и регистрации семьи по одному адресу при получении жилищного сертификата.

С заявлением в КС РТ обратился многодетный отец Андрей Орлов, который, из-за того, что прописан отдельно от своей супруги и детей, с 2013 года не может получить жилищный сертификат. Он попросил отменить действия подпунктов Правил, касающиеся обязательности совместного проживания и регистрации по одному адресу многодетной семьи.

Суд счел требование о совместном проживании многодетной семьи правомерным, поскольку оно вытекает из Указа Президента РТ «О дополнительных мерах по улучшению жилищных условий многодетных семей» и Жилищного Кодекса РФ.

А вот отказ выдать жилищный сертфикат многодетной семье из-за отсутствия у нее общей прописки КС РТ признал незаконным и несоответствующим Конституции Республики Татарстан.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах состоялось выездное заседание Конституционного суда РТ, куда обратился отец 11 детей Андрей Орлов. По словам челнинца, подать заявление в суд его заставила личная трагедия: пока они с супругой в очередной раз в экстренном порядке собирали справки для получения жилищного сертификата, полуторогодовалый сын заболел менингитом и впал в кому.

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