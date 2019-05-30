В Нижнекамске осудили экс-сотрудника филиала МГЭИ, бравшего с иностранцев деньги за сдачу экзаменов

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске осудили экс-сотрудника филиала МГЭИ, бравшего с иностранцев деньги за сдачу тестов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Следствие выяснило, что к руководителю Локального центра тестирования Российского университета дружбы народов на базе Нижнекамского филиала МГЭИ обратилась сотрудница фирмы, действовавшая в интересах иностранцев, которым требовалось успешно сдать экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. В итоге они договорились о вознаграждении», – пояснил Шептицкий.

За 12 тысяч рублей за каждого иностранного гражданина руководитель филиала обещал обеспечить сдачу экзаменов без проверки знаний. В результате тестируемым были выданы сертификаты, которые давали им возможность работать на территории РФ.



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