Льготная ипотека позволит сельским жителям приобретать недвижимость по ставке до 3% годовых

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Сельские жители смогут приобрести недвижимость по ставке до 3% годовых благодаря льготной ипотеке. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

Как отмечается на сайте ведомства, заместитель министра сельского хозяйства страны Оксана Лут доложила об основных целях и задачах государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», выступая на селекторном совещании совета руководителей фракций партии «Единая Россия».

При этом она упомянула об отдельных мерах, предлагаемых указанной госпрограммой. «В частности, благодаря льготной ипотеке население сельской местности получит возможность приобретать недвижимость по ставке до 3% годовых», – проинформировала она.

Более того, размер процентной ставки может стать еще ниже, если субъекты Федерации будут предоставлять сельчанам субсидии при покупке недвижимости по льготной ипотеке.

Также госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» предлагает меры по содействию занятости сельского населения. К примеру, планируется компенсация затрат работодателей на получение молодыми специалистами высшего образования в размере до 30%.

При этом Лут уточнила, что предусмотренные госпрограммой мероприятия распространяются не только на работников агропромышленного комплекса, но и на всех жителей сельской местности вне зависимости от вида их профессиональной деятельности.

Согласно информации Минсельхоза, потребность в финансировании для создания новых инфраструктурных объектов в сельской местности составляет (с учетом мероприятий по другим уже действующим государственным программам) около 5,9 трлн рублей. При этом предусмотренное проектом госпрограммы развития сельских территорий ресурсное обеспечение на период до 2025 года включительно оценивается в 2 трлн 228 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 трлн 61 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в значительном повышении уровня жизни нуждаются, по оценке главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, более 37 млн сельских жителей.

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