Минниханов вручил госнаграды РТ членам оргкомитета ЧМ-2018 по футболу

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Москву вручил государственные награды республики членам организационного комитета чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Церемония вручения состоялась в Полномочном представительстве РТ в РФ, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Приветствуя сотрудников и членов оргкомитета «Россия 2018», Рустам Минниханов выразил им огромную благодарность за их поддержку при организации и проведении в Казани матчей ЧМ-2018. Напомнил он и о том, что столица Татарстана становилась местом проведения жеребьевки Кубка конфедераций в 2016 году, а также принимала в 2017-м состоявшиеся в его рамках игры.

«Гости и жители Казани и других городов – организаторов матчей мундиаля смогли окунуться в море радостных эмоций и прекрасных впечатлений. И все это благодаря слаженной совместной работе оргкомитета “Россия-2018“ и городов-организаторов», – подчеркнул Минниханов.

Он назвал всех членов оргкомитета профессионалами своего дела, выразил уверенность, что в будущем Татарстан ждут не менее значимые спортивные события и вручил 24 госнаграды региона. Это были благодарности Президента РТ и два ордена «Дуслык».

Всего матчи чемпионата мира по футболу на стадионе «Казань Арена» посмотрели примерно 255 тыс. человек. Свыше 800 тыс. посетили площадку Фестиваля болельщиков в Казани.

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