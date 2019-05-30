(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Житель Набережных Челнов заплатил 130 тысяч алиментов, чтобы снова сесть за руль, сообщила пресс-секретарь УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«43-летний челнинец отказывался платить средства на содержание своего ребенка. Его бывшая супруга обратилась в суд с требованием о взыскании, но даже после этого мужчина не стал добровольно исполнять требования суда», – рассказала Халимова.

В итоге приставы ограничили неплательщика в выезде за пределы РФ и в управлении авто, после чего мужчина сразу же заплатил долг по алиментам.

Как признался сам должник, его работа связана с постоянным передвижением по городу, для чего ему необходим автомобиль

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