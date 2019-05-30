(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Татарстане осудили директора «Промстрой» за сокрытие от налоговой 3,2 млн рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Суд установил, что руководитель организации, зная о долгах фирмы по налогам, скрыл средства, за счет которых должны были производиться выплаты. При этом для расчетов с контрагентами он пользовался услугами третьих лиц», – рассказал Шептицкий.

За сокрытие денежных средств в крупном размере 55-летнего мужчина приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

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