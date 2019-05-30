Татар-информ

30 мая 2019, 17:30

Общество

«Шаян ТВ» готовит грандиозный праздник для детей

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Общество

«Шаян ТВ» готовит грандиозный праздник для детей

Фото: архив "Шаян ТВ"

Мероприятие состоится в Казанском Кремле в первый день лета.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Международный детский день, 1 июня, телеканал «Шаян ТВ» проведет для детей грандиозный праздник.

Дети с нетерпением ждут начала лета. Ведь это не просто приход тепла и возможность отличного отдыха, но и настоящее празднество, так как наступили долгожданные и длительные каникулы, отмечают организаторы мероприятия.

Событие состоится на территории Казанского Кремля – оно продлится с 9.45 до 15.00. Гостей праздника ждут хорошее настроение, новые друзья, красивые фотографии, интересные и полезные мастер-классы, памятные подарки от канала «Шаян ТВ» и другие приятные вещи.

В 9.45 – приветствие и торжественное открытие ведущими «Шаян ТВ» праздника. На 10.00 запланирован мастер-класс «Целая сказка из одного листа!» (Зухра Габдрахманова), на 10.30 – мастер-класс «Веселые эксперименты» (Приф_И).

В 11.00 будет организован аквагрим, в 11.40 состоится веселая «Тиззарядка», в 12.00 – мастер-класс «Как попасть на экран?» (Резида Хасанова и ведущие «Шаян ТВ»), в 12.30 начнется «Шаян_игра».

На 13.00, 13.30 и 14.00 запланированы мастер-классы «Веселые эксперименты» (Приф_И), «Учимся озвучивать мультики» и «Сам себе режиссер» (Даша Пантелеева) соответственно.

«Мы ждем тебя и твоих друзей!» – приглашает детей телеканал «Шаян ТВ». 

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