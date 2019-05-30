Татар-информ

30 мая 2019, 21:36

Культура

В сквере имени Аксенова назовут победителя проекта мелодекламаций «Слова и Музыка»

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Культура

В сквере имени Аксенова назовут победителя проекта мелодекламаций «Слова и Музыка»

Финалистам проекта будут вручены ценные призы.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). 2 июня в казанском сквере имени Аксенова состоятся финал и гала-концерт, на котором станет известно имя победителя проекта «Слова и Музыка», сообщают организаторы события.

В тройку финалистов вошли поэты, которые прочтут произведения на русском и татарском языках.

За звание победителя поборются авторы, признанные лучшими по итогам предшествующих трех туров. Это Юлия Рахманюк – победительница первого тура, Камила Латыпова – победительница второго и Андрей Кондаков – победитель третьего.

Им предстоит вновь выйти на сцену и продемонстрировать свои силы в сочинении стихотворений и их чтении под музыку.

Победителей и призеров проекта определит жюри, в состав которого вошли ведущая телеканала «Татарстан 24» Ирина Лебедева и писатель, блогер, преподаватель КФУ Антон Боровиков.

Финалистам проекта «Слова и Музыка» вручат ценные призы.

Проект «Слова и музыка» стартовал в конце апреля текущего года. Он призван помочь сформировать образ современной городской молодежи и вернуть популярность русским и татарским поэтам, а также привлечь внимание к Году театра. Кроме того, цикл мероприятий призван продемонстрировать различные активности в парках и скверах города и вызвать интерес к жанру мелодекламации.

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