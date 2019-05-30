В Татарстане откроется новый туристический маршрут «поезд плюс автобус» до казанского планетария

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Татарстане появится новый мультимодальный туристический маршрут. С 1 июня по схеме «поезд плюс автобус» можно будет добраться до казанского планетария, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Для посещения планетария необходима предварительная запись. Чтобы добраться до него, необходимо сесть на любой пригородный поезд, идущий до станции Обсерватория. От этой станции до планетария каждые полчаса будет ходить автобус. Обратно можно добраться тем же маршрутом.

«Общая стоимость поездки от Казани до планетария составит 32 рубля на одного пассажира. Время в пути – 40 минут», – говорится в сообщении министерства.

В прошлом году были открыты мультимодальные маршруты на остров-град Свияжск и в село Кырлай Арского района РТ.

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