В Казани начался суд по делу о хищениях акций «Газпрома», принадлежащих воспитанникам детских домов

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Вахитовском районном суде Казани стартовал процесс по делу о хищении акций «Газпрома», принадлежащих воспитанникам детских домов.

На скамье подсудимых 39-летний Линур Муртазин и 37-летний Павел Ефремов. Их обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере, отмывании денежных средств и даче заведомо ложных показаний.

Обоих завели в зал суда под конвоем. Увидев журналистов, они очень удивились: «Если бы знал, маску бы надел».

В зале суда обвиняемые вели себя достаточно непринужденно, по всем признакам пребывали в хорошем расположении духа. В это врем за дверью нервничала супруга Муртазина, которая проходит по делу свидетелем.

Из обвинительного заключения, зачитанного прокурором, стало понятно, что преступления были совершены с 2008 по 2017 годы.

В этот период и Муртазин, и Ефремов успели побывать за решеткой за такие же преступления, в которых их обвиняют, – сегодня в суде рассматривались ранее неизвестные и новые эпизоды мошенничества.

По версии следствия, Ефремов и Муртазин находили родственников уже умерших воспитанников детских домов, чтобы оформить на них наследство – акции «Газпрома».

Как выяснилось, сами родственники – матери, отцы, братья, сестры умерших воспитанников детдомов – не понимали, что не имеют по закону права наследовать ценные бумаги, так как не принимали никакого участия в жизни родных.

Акции «Газпрома» воспитанники детдомов получали на основании приказа Президента РТ от 10 декабря 1993 года.

Введенные в заблуждение родственники детдомовцев оформляли на Муртазина и Ефремова доверенности, чтобы те могли заняться всеми необходимыми документами. При этом, чтобы доказать право на наследство, аферисты приходили в суд, где выступали в качестве свидетелей, и говорили, что родственники участвовали в жизни воспитанников детдомов.

После они оформляли право на наследство и, пользуясь тем, что на них была оформлена доверенность, присваивали акции «Газпрома».

«Муртазин поручил Ефремову найти родственников умершей Ситдиковой, у которой отсутствовали наследники. Подсудимые, действуя в составе организованной группы, нашли Авзалову, являющуюся матерью Ситдиковой, и ввели ее в заблуждение относительно наличия у последней законных оснований на получение наследства имущества Ситдиковой в том числе акций пао "Газпром"», – зачитал один из эпизодов прокурор.

Таким способом Ефремов и Муртазин, по версии следствия, обманули более десятка человек и похитили несколько тысяч акций «Газпрома». В разных эпизодах фигурируют суммы в два, четыре и пять миллионов рублей. Также им удавалось похитить деньги со счетов покойных.

Сегодня Муртазин и Ефремов заявили, что свою вину не признают.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.