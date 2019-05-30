В Нижнекамске с помощью тяжелой техники приступили к ремонту улицы Чабьинская

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске приступили к ремонту улицы Чабьинская. Работы производятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.





Улица имеет историческое значение и названа в честь населенного пункта Чабья, который ранее располагался на месте части жилых микрорайонов города Нижнекамска, которому в 2019 году исполняется 53 года.



Чабьинская улица является одной из самых оживленных в городе. Здесь расположены жилые дома и объекты социальной сферы, среди которых дошкольные учреждения, детский дом, торговые пункты.



Новое покрытие будет выполнено на участке 1,2 км. В ходе ремонта на общей площади 18 тыс. кв. метров будет уложен слой асфальтобетонной смеси, строители обустроят тротуары, реконструируют смотровые колодцы. На данный момент работа идет полным ходом.





Также запланирована установка 2078 погонных метров дорожных бортовых камней, установка тактильных плит, устройство четырех «лежачих полицейских» и дорожных знаков. На проведение работ выделено свыше 34 млн рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.