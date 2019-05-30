Татар-информ

30 мая 2019, 22:26

Общество

В Нижнекамске с помощью тяжелой техники приступили к ремонту улицы Чабьинская

Рекомендуем

Общество

В Нижнекамске с помощью тяжелой техники приступили к ремонту улицы Чабьинская

Фото: e-nkama.ru

Улица имеет историческое значение и названа в честь населенного пункта Чабья, который ранее располагался на месте жилых микрорайонов города.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске приступили к ремонту улицы Чабьинская. Работы производятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Улица имеет историческое значение и названа в честь населенного пункта Чабья, который ранее располагался на месте части жилых микрорайонов города Нижнекамска, которому в 2019 году исполняется 53 года.

Чабьинская улица является одной из самых оживленных в городе. Здесь расположены жилые дома и объекты социальной сферы, среди которых дошкольные учреждения, детский дом, торговые пункты.

Новое покрытие будет выполнено на участке 1,2 км. В ходе ремонта на общей площади 18 тыс. кв. метров будет уложен слой асфальтобетонной смеси, строители обустроят тротуары, реконструируют смотровые колодцы. На данный момент работа идет полным ходом.



Также запланирована установка 2078 погонных метров дорожных бортовых камней, установка тактильных плит, устройство четырех «лежачих полицейских» и дорожных знаков. На проведение работ выделено свыше 34 млн рублей.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Дамир Фаттахов: Татарстан – это территория возможностей для молодежи
Новости дня
22:26
В Нижнекамске с помощью тяжелой техники приступили к ремонту улицы Чабьинская

Улица имеет историческое значение и названа в честь населенного пункта Чабья, который ранее располагался на месте жилых микрорайонов города.

22:00
Лучшая шахматистка Казани о турнире претенденток: «Все участницы имеют шанс победить»

Международный гроссмейстер Алиса Галлямова 22 года назад выиграла турнир претенденток в Казани.

21:52
В День защиты детей в парке «Крылья Советов» откроется «Город Мастеров»

Каждый ребенок, пришедший в парк, сможет почувствовать себя настоящим специалистом, получить новые знания или изготовить поделку собственными руками.

21:40
На турнире претенденток по шахматам в Казани собрались сильнейшие шахматистки мира

Победительница турнира претенденток получит право сыграть матч на первенство мира с действующей чемпионкой Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

21:36
В сквере имени Аксенова назовут победителя проекта мелодекламаций «Слова и Музыка»

Финалистам проекта будут вручены ценные призы.

21:20
Часть жителей шести районов Казани на время останется без света

Отключение затронет все районы столицы Татарстана, за исключением Советского.

21:06
Челнинец стал чемпионом мира по жиму штанги на соревнованиях в Токио

В Японии прошли чемпионат и первенство мира по жиму штанги лежа и жиму классическому.

21:00
Власти РТ расширят грантовую поддержку сельских поселений до 255 млн рублей

Кабинет Министров республики решил учредить 66 новых грантов.

20:54
III этап Национальной парусной лиги завершится выступлениями сильнейших спортсменов

Торжественное открытие регаты пройдет на площади театра им. Г. Камала 31 мая в 10.00.

20:46
В Татарстане откроется новый туристический маршрут «поезд плюс автобус» до казанского планетария

Доехать до планетария можно будет на автобусе от станции Обсерватория.

20:38
Льготная ипотека позволит сельским жителям приобретать недвижимость по ставке до 3% годовых
20:29
В Казани произошла еще одна авария с участием автомобиля «Яндекс.Драйв»

В результате ДТП каршеринговый авто получил легкие повреждения.

20:28
Рафис Бурганов проведет прием населения по вопросам обеспечения общего образования в РТ

Прием пройдет 5 июня в 10.00 в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева.

20:16
Россельхозцентр: Частные подворья Татарстана переживают нашествие непарного шелкопряда

Главный агроном Россельхозцентра по РТ не исключила массового развития других листогрызущих вредителей из-за жары.

20:06
Госсоветник РТ обсудил с муфтием Дагестана сотрудничество в области религиозного образования

Встреча Минтимера Шаймиева и Ахмада Хаджи Абдулаева состоялась в Казанском Кремле.

20:00
Пьяная езда и лихачество: глава ГИБДД рассказал о нарушениях

Проверки выявили нарушения у каждого четвертого автоинструктора в республике.

19:57
Во время купания у Заинской ГРЭС утонул 13-летний мальчик

Мальчик нырял со сверстниками на отводном канале, в какой-то момент ушел под воду и не вынырнул.

19:52
Объем потребления электроэнергии в Татарстане за I квартал вырос на 1,4%

В целом по России за январь-март 2019 года потребление электроэнергии снизилось почти на 1%.

19:40
Дамир Фаттахов: Татарстан – это территория возможностей для молодежи

Глава Минмолодежи РТ принял участие в заседании Совета по делам молодежи и Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.

19:36
Низкая зарплата и недостаточная мотивация негативно сказываются на трудоустройстве инвалидов

В Казани в 2019 году потратят почти 2 млн рублей на выплату субсидий работодателям, трудоустроившим инвалидов по направлению органов службы занятости.

19:27
Обвиняемый в резонасном убийстве посетителя ресторана «Дум Балла» ходатайствует о суде присяжных

Прокуратура Автограда не утвердила уголовное дело и вернула его для проведения дополнительного расследования.

19:25
Сегодня в Казани стартовал чемпионат судебных приставов по стрельбе из ручного оружия

На соревнование прибыли работники службы из Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, и других округов.

19:22
Минниханов выразил готовность поделиться опытом РТ по инвентаризации общественных пространств

Президент Татарстана провел очередное заседание рабочей группы Госсовета России по развитию жилищного строительства и комфортной городской среды.

19:10
Гендиректор КАМАЗа стал лауреатом бизнес-премии «Персона года»

Основная цель конкурса – привлечение внимания общественности к наиболее активным компаниям и персонам российского рынка.

19:08
Чемпионат мира по авиагонкам Red Bull Air Race пройдет в Казани в последний раз

Организаторы приняли решение закрыть турнир, так он не смог вызвать достаточного интереса со стороны публики.

События