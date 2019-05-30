Елена Саляхова

30 мая 2019, 17:35

Происшествия

Купаться на пляже «Нижнее Заречье» запрещено: инспекторы ГИМС проверяют пляжи Казани

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Происшествия

Купаться на пляже «Нижнее Заречье» запрещено: инспекторы ГИМС проверяют пляжи Казани

Фото: Елена Саляхова

Инспекторы ГИМС закрыли пляж до устранения ряда нарушений.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Елена Саляхова). Инспекторы ГИМС, проверяя казанский пляж «Нижнее Заречье», нашли три нарушения. Из-за этого открытие пляжа отложили, несмотря на то, что купальный сезон должен стартовать уже 1 июня.

«С сегодняшнего дня у нас стартует приемка пляжей к купальному сезону. Мы проверяем готовность пляжей. Если они не готовы, будем давать предписание на устранение недостатков. Если пляж готов, то тогда мы будем давать разрешение на открытие. На пляжах должны быть спасательные посты, медицинские пункты и, конечно же, они должны быть оборудованы. Весь этот перечень мы будем проверять», – сказал старший государственный инспектор по маломерным судам Казанского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Владимир Ящук.

Проверить «Нижнее Заречье» решили не случайно. Именно этот пляж – одно из излюбленных мест отдыха и, пожалуй, самый посещаемый казанцами и гостями столицы. На момент появления инспекторов, на пляже отдыхали десятки людей. Территория была захламлена бутылками и бумагой, песок был грязным.

Инспекторы ГИМС отметили, что на стендах нет вывесок с информацией о мерах безопасности для отдыхающих, на пляже также не оборудовали детскую зону для купания. У администрации теперь есть десять дней, чтобы устранить все выявленные на пляже нарушения, а до этого времени он будет закрыт.

«Вне зависимости от того, какое решение примут инспекторы ГИМС, спасатели будут дежурить на своих постах с 1 июня по 31 августа, ежедневно с девяти утра до восьми часов вечера», – рассказал Председатель Казанского ОСВОД Никита Коробицын.

Спасатели продемонстрировали инспекторам оснащение – жилеты, спасательные круги, лодку, и порекомендовали казанцам воздержаться от купания в запрещенных местах до официального открытия пляжа.


 

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