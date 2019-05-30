Низкая зарплата и недостаточная мотивация негативно сказываются на трудоустройстве инвалидов

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Негативное влияние на процесс трудоустройства инвалидов оказывают низкая заработная плата, недостаточная мотивация и дополнительные затраты на организацию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такое мнение на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам современных подходов в организации инклюзивного профессионального образования высказала начальник отдела профориентации и профобучения казанского Центра занятости населения Марина Чижикова.

«Имеется несоответствие предлагаемого работодателями уровня заработной платы с пожеланиями граждан с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, присутствует низкая мотивация к трудоустройству у самих инвалидов, потому что работодатели не всегда видят в них полноправных сотрудников и считают трудоустройство людей с ограниченными возможностями большой проблемой, ведущей к дополнительным затратам», – отметила специалист.

Еще одна причина, которую назвала Чижикова, – необходимость создания специальных рабочих мест в зависимости от диагноза человека. Например, для инвалидов по слуху требуется сурдопереводчик, что ведет к дополнительным затратам. Кроме того, в индивидуальной программе реабилитации инвалидов не всегда указаны противопоказания к определенному виду труда. Из-за этого работодатель не может создать специальные условия для человека с инвалидностью.

«Становление граждан с ограниченными возможностями здоровья как одного из элементов экономики и рынка труда является общей задачей и начинается со школьной скамьи... Усилия и поддержка со стороны государства позволят сделать из них полноценных индивидуумов, которые смогут реализовать свой потенциал и не будут чувствовать себя обделенными», – заключила Марина Чижикова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что работодателям, трудоустроившим инвалидов по направлению органов службы занятости населения, возместят часть затрат на оплату их труда. В Казани в 2019 году на эти цели потратят почти 2 млн рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.