III этап Национальной парусной лиги завершится выступлениями сильнейших спортсменов

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Казани 31 мая стартуют гонки команд Высшего дивизиона III этапа Национальной парусной Лиги. А в День защиты детей акватория озера Нижний Кабан заполнится участниками еще двух парусных соревнований: детской и юношеской возрастных категорий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что торжественное открытие соревнований Высшего дивизиона пройдет на площади театра им. Г. Камала 31 мая в 10.00. Открытие детских и юношеских соревнований будет проходить днем позже, 1 июня в 11.00. В то же время для зрителей и болельщиков будут организованы развлекательные программы «на берегу».

31 мая в 10:30 для представителей СМИ в конференц-зале комплекса «Планета Фитнес» (ул. Хади Такташа, д.24) будут предусмотрены чайный стол и пресс-брифинг с участием региональных и федеральных спикеров, а в 11:30 – выезд на катере на акваторию оз. Нижний Кабан, который будет доступен как для снимающих журналистов, так и для пишущих корреспондентов.

Для участия необходима аккредитация, которая осуществляется обратным письмом на адрес pr-mdms@yandex.ru. В письме необходимо указать ФИО сотрудника, СМИ, контактный номер телефона.



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